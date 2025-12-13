قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مو ينتصر .. جماهير ليفربول تدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري السبت .. واستقرار ملحوظ
أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية
سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
محمد غالي

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، يبحث عنها عدد كبير من مستحقون المعاش، والذي يترقب ملايين من أصحابه موعد صرف معاشات شهر يناير 2026.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

 والتي يتم صرفها بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات يناير 2026

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 يبدأ في موعده الرسمي المعتاد اعتبارا من يوم 1 يناير، ليستفيد من الصرف نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026

وحرصا على منع التكدس والزحام، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك
فروع البنوك بمختلف المحافظات
مكاتب البريد المصري
منافذ شركة فوري المعتمدة
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

الاستعلام عن معاشات يناير 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش المستحق إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط، ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية.

طريقة الاستعلام عن المعاش

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اختيار أيقونة الخدمات التأمينية
الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش
إدخال الرقم القومي
الضغط على زر الاستعلام
تظهر جميع البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق

منافذ صرف المعاشات

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات من خلال عدة قنوات، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي
فروع البنوك
مكاتب البريد
المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بدء تطبيق زيادة أجر الاشتراك التأميني يناير 2026

ويتزامن صرف معاشات يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات تدريجيا وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل زيادة أجر الاشتراك التأميني

وفقا لما أعلنه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

قيمة معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو 15%

تطبق معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة بعد زيادة 15% التي تم إقرارها في يوليو الماضي، لتصبح على النحو التالي:

المعاشات بقيمة 1000 جنيه بالزيادة تصل  1150 جنيه
المعاشات بقيمة 1500 جنيه بالزيادة تصل 1725 جنيه
المعاشات بقيمة 2000 جنيه بالزيادة تصل 2300 جنيه
المعاشات بقيمة 2500 جنيه بالزيادة تصل 2875 جنيه
المعاشات بقيمة 3000 جنيه بالزيادة تصل 3450 جنيه
المعاشات بقيمة 4000 جنيه بالزيادة تصل 4600 جنيه
المعاشات بقيمة 5000 جنيه بالزيادة تصل 5750 جنيه

وتعد هذه القيم تقديرية وفق نسبة الزيادة المقررة 15%، وقد تختلف القيمة الفعلية للمعاش من حالة لأخرى بحسب نوع المعاش والبدلات المضافة.

موعد صرف معاشات يناير صرف معاشات يناير موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 معاشات شهر يناير معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

ترشيحاتنا

ممدوح عيد

ممدوح عيد يتبادل الهدايا التذكارية مع مسئولي فلامنجو البرازيلي

بيراميدز

بيراميدز يتجه إلى استاد أحمد بن علي استعدادا لمواجهة فلامنجو في كأس القارات للأندية

منتخب الجزائر

قائمة الجزائر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا

بالصور

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ 10 حيل مجرّبة.. كيف تزيد من شغف الأطفال بالمذاكرة؟

أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد