موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، يبحث عنها عدد كبير من مستحقون المعاش، والذي يترقب ملايين من أصحابه موعد صرف معاشات شهر يناير 2026.

والتي يتم صرفها بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 يبدأ في موعده الرسمي المعتاد اعتبارا من يوم 1 يناير، ليستفيد من الصرف نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026

وحرصا على منع التكدس والزحام، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك

فروع البنوك بمختلف المحافظات

مكاتب البريد المصري

منافذ شركة فوري المعتمدة

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

الاستعلام عن معاشات يناير 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش المستحق إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط، ضمن خطة التوسع في الخدمات الرقمية.

طريقة الاستعلام عن المعاش

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية

الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش

إدخال الرقم القومي

الضغط على زر الاستعلام

تظهر جميع البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق

منافذ صرف المعاشات

بدء تطبيق زيادة أجر الاشتراك التأميني يناير 2026

ويتزامن صرف معاشات يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات تدريجيا وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل زيادة أجر الاشتراك التأميني

وفقا لما أعلنه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.

يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

قيمة معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو 15%

تطبق معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة بعد زيادة 15% التي تم إقرارها في يوليو الماضي، لتصبح على النحو التالي:

المعاشات بقيمة 1000 جنيه بالزيادة تصل 1150 جنيه

المعاشات بقيمة 1500 جنيه بالزيادة تصل 1725 جنيه

المعاشات بقيمة 2000 جنيه بالزيادة تصل 2300 جنيه

المعاشات بقيمة 2500 جنيه بالزيادة تصل 2875 جنيه

المعاشات بقيمة 3000 جنيه بالزيادة تصل 3450 جنيه

المعاشات بقيمة 4000 جنيه بالزيادة تصل 4600 جنيه

المعاشات بقيمة 5000 جنيه بالزيادة تصل 5750 جنيه

وتعد هذه القيم تقديرية وفق نسبة الزيادة المقررة 15%، وقد تختلف القيمة الفعلية للمعاش من حالة لأخرى بحسب نوع المعاش والبدلات المضافة.