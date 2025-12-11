قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
الاشتباه في تسرب أسطوانة بوتاجاز.. البترول: انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة
وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
أخبار البلد

موعد صرف معاشات يناير 2026 والقيم الجديدة للأجر التأميني في مصر
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات يناير 2026 .. مع اقتراب حلول عام 2026 يزداد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير، خاصةً في ظل القرارات الجديدة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدود التأمينية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وربطها بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يحقق حماية مالية أفضل في السنوات المقبلة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق منظومة جديدة لاحتساب المعاشات اعتبارا من شهر يناير 2026، وذلك بالتزامن مع القرارات الخاصة برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، وهي القرارات التي أثارت اهتمام ملايين المواطنين الراغبين في معرفة تأثيرها الفعلي على معاشات شهر يناير وعلى قيمة معاشاتهم المستقبلية.

زيادة المعاشات 2026

حقيقة زيادة معاشات يناير 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن رفع الحدود التأمينية للأجر لا يعني وجود زيادة فورية لجميع أصحاب المعاشات الحاليين، إذ تقتصر الزيادة فقط على من تنتهي خدمتهم أو يبلغون سن التقاعد بداية من 1 يناير 2026 فما بعده، وبهذا يتم احتساب المعاش وفقا للأجر الفعلي للعامل لضمان قيمة عادلة تتناسب مع سنوات خدمته ودخله الحقيقي.

شرح معنى رفع الحد التأميني

يعد رفع الحد الأدنى للأجر التأميني خطوة مهمة لتحديد أقل مبلغ تُحتسب عليه الاشتراكات التأمينية، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يمكن التأمين عليها وفقا للقانون، ومع رفع هذه الحدود ترتفع قيمة المعاش المستحق عند التقاعد بشكل يضمن للمواطنين حماية مالية أفضل في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان دخل مستقر بعد انتهاء الخدمة.

الفئات التي تستفيد من القرارات الجديدة

تطبق الزيادات الجديدة في الأجر التأميني على العاملين الذين سيبلغون سن التقاعد بدءا من يناير 2026، إضافة إلى الموظفين الذين ستنتهي خدمتهم خلال العام الجديد، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات التي تقل قيمتها عن 1755 جنيها لتتوافق مع الحد الجديد فورا، بينما يتم احتساب المعاشات المستقبلية وفق القيم الجديدة المعتمدة للأجر التأميني وهي حد أدنى 2700 جنيه وحد أقصى 16700 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025

القيم الجديدة للأجر التأميني في 2026

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القيم الجديدة للأجر التأميني التي سيبدأ تطبيقها مع حلول يناير 2026، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وهي تعديلات تهدف إلى ضمان معاش مستقبلي يتماشى مع الأجر الفعلي للعامل ويعكس متوسط دخله الحقيقي بصورة عادلة وأكثر دقة.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات في 2026

تبدأ الهيئة في تطبيق الحدود الجديدة لقيم المعاشات مع بداية العام الجديد، وتشمل رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها، وهي خطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحالية واحتياجات المواطنين المتزايدة.

