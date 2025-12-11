الحد الأقصى يصل 13360 جنيهاً .. زيادة المعاشات لهذه الفئة في يناير2026

زيادة المعاشات 2026 .. ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن زيادة المعاشات المرتقبة في يناير المقبل بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية برفع الحدين الأدنى و الأقصى للاشتراك التأميني وهو ما يتبعه زيادة في المعاشات.

رفع أجر الاشتراك التأمينى في يناير

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات رسمياً في 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

زيادة المعاشات

زيادة معاشات المتقاعدين

وفي يناير 2026 سيتم وسمياً رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير

مع بداية عام 2026، يترقب ما يقرب من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يناير، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء الصرف رسميًا يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي وتحسين أوضاع أصحاب الدخل الثابت، بخصوص زيادة المعاشات يناير 2026

موعد صرف معاشات يناير

قفزة في زيادة المعاشات

وشهدت الفترة من 2019 إلى 2026 قفزة كبيرة في مستويات الحماية التأمينية؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، بينما تضاعف الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، مما يعكس توسع الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.