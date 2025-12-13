قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
فن وثقافة

تاليا تامر حسني توجه رسالة تهنئة لـ آن الرفاعي بمناسبة عيد ميلادها

تاليا تامر حسنى وآن الرفاعى
تاليا تامر حسنى وآن الرفاعى
تقى الجيزاوي

وجهت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، رسالة تهنئة لمصممة الأزياء آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز ، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت تاليا صورة لها رفقة آن عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام ، وكتبت معلقة: “كل سنة وانا بعتبرك امى الثانية ، واحلى واقوى امرأة انتى ليست والدة صديقتى المقربة فقط انتى بالنسبة لى العيلة وانا ممتنة لكل نصائحك لي”.

لترد عليها آن الرفاعي، فى منشور عبر حسابها الرسمى على انستجرام من خلال خاصية الإستوري، معلقة: “هذه الرسالة تعنى الكثير لى شكرا على حبك وقلبك .. انا محظوظة بوجودك فى حياتى يا ابنتى الرابعة”.

تاليا تامر حسنى توجه رسالة اعتذار  بعد تدخلها في أزمة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز

وكانت وجهت تاليا ابنة الفنان تامر حسني، رسالة اعتذار، بعد تدخلها في أزمة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد غضبها الشديد بعد إعادة نشر مسؤولي السوشيال ميديا لحسابات المطربة روبي، فيديو رقص وغناء روبي ودينا الشربيني على أغنية قلبي بلاستيك.

وكتبت ابنة تامر حسني، عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا مش قصدي أتدخل في حاجات الكبار، أنا بس زعلت علشان صاحبتي كندة كانت زعلانة وأنا بحبها أوي، بس فعلًا مكنش ينفع أكتب كده أنا بجد آسفة، بحبك يا كندة وخليكي قوية.

استنكرت الفنانة روبي، الأزمة المثارة مؤخرًا بعدما نشر الفريق المسؤول عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لها رفقة الفنانة دينا الشربيني، يرقصان ويغنيان خلاله أغنيتها الشهيرة قلبي بلاستيك، حيث أصدرت إدارة أعمالها بيانًا جاء به: تستنكر الفنانة روبي ما نشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر كما نشر مؤخرًا، تحرص الفنانة روبي دائما على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني وأنها لم تكن يوما سببا  في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع.

وتابع البيان: حسابات الفنانة روبي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدار عبر مسؤولين متخصصين في السوشيال ميديا ولا تدير صفحاتها بنفسها باستثناء الإنستجرام، وتؤكد أن أي محتوى على تلك الحسابات لا يستهدف أحدًا ولا يشير إلى أي طرف.

تاليا آن الرفاعي كريم محمود عبد العزيز

المزيد

