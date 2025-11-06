قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
بالصور

بكرهكم أوي | منشور صادم لابنة كريم محمود عبد العزيز يخص روبي ودينا الشربيني

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
تقى الجيزاوي

هاجمت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانتين دينا الشربيني وروبي، بعد تداول أخبار ارتباط دينا وكريم في شكل أخذ شكلا غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي الفنانين الاثنين .

وكتبت كندة كريم محمود عبد العزيز تعليقا على أحد المنشورات التى تزعم بوجود علاقة حب تجمع والدها بالفنانة دينا الشربيني، قائلة: الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم فى استوريهات او على اكونت حد زيهم".

وفي منشور آخر، هاجمت كندة كريم محمود عبد العزيز هي وابنة تامر حسني، وكتبتا: “إنها ساحرة"، لترد تاليا تامر حسني معلقة “هى حقيقي ساحرة”.

حقيقة ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

وانتشرت العديد من الأنباء حول وجود علاقة حب تجمع بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ولكن لم يعلق احد منهما على حقيقية الأمر، مع انتشار كبير وغير مسبوق لتكهنات الجماهير الغفيرة من محبي وعاشقي الفنان الموهوب والنجمة المتألقة عن وجود قصة حب غير عادية بين الاثنين خاصة بعد انتهاء علاقة دينا الشربيني بالهضبة النجم عمرو دياب مع تصاعد الاحداث والشائعات بشأن الحالة الفنية بوجه عام وتداول أقاويل لا حصر لها عن احوال الفنانين وارتباطهم وما الى ذلك وآخرها شائعة ارتباط النجمة نيللي كريم بحارس مرمى شهير، وتتوالى الشائعات.

فيلم طلقني 

وعلى صعيد آخر ، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني احدث افلامهما  بعنوان “طلقني”، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.

دينا الشربيني كريم محمود عبد العزيز فيلم طلقني

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

Talos XXT

بسعر لا يصدق.. نسخة فيراري 599 GTB الخارقة "بعدد محدود"

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

