بكرهكم أوي | منشور صادم لابنة كريم محمود عبد العزيز يخص روبي ودينا الشربيني

هاجمت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانتين دينا الشربيني وروبي، بعد تداول أخبار ارتباط دينا وكريم في شكل أخذ شكلا غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي الفنانين الاثنين .

وكتبت كندة كريم محمود عبد العزيز تعليقا على أحد المنشورات التى تزعم بوجود علاقة حب تجمع والدها بالفنانة دينا الشربيني، قائلة: الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم فى استوريهات او على اكونت حد زيهم".

وفي منشور آخر، هاجمت كندة كريم محمود عبد العزيز هي وابنة تامر حسني، وكتبتا: “إنها ساحرة"، لترد تاليا تامر حسني معلقة “هى حقيقي ساحرة”.

حقيقة ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

وانتشرت العديد من الأنباء حول وجود علاقة حب تجمع بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ولكن لم يعلق احد منهما على حقيقية الأمر، مع انتشار كبير وغير مسبوق لتكهنات الجماهير الغفيرة من محبي وعاشقي الفنان الموهوب والنجمة المتألقة عن وجود قصة حب غير عادية بين الاثنين خاصة بعد انتهاء علاقة دينا الشربيني بالهضبة النجم عمرو دياب مع تصاعد الاحداث والشائعات بشأن الحالة الفنية بوجه عام وتداول أقاويل لا حصر لها عن احوال الفنانين وارتباطهم وما الى ذلك وآخرها شائعة ارتباط النجمة نيللي كريم بحارس مرمى شهير، وتتوالى الشائعات.

فيلم طلقني

وعلى صعيد آخر ، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني احدث افلامهما بعنوان “طلقني”، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وفيلم “طلقني” يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، في بطولة مشتركة للمرة الثانية، بعد مشاركتهما بفيلم الهنا اللي أنا فيه، الذى طرح فى ديسمبر 2024.