كريم محمود عبد العزيز بطل فيلم احنا والقمر جيران.. صور

تعاقد منذ قليل النجم كريم محمود عبد العزيز مع المنتج احمد السبكي علي بطوله فيلم بعنوان "احنا والقمر جيران" وبداية عقد جلسات فنية للتحضير له وبدء التصوير والعمل من إخراج هادي الباجوري وتاليف تامر حبيب وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل خلال الفتره المقبله.

كما تم التعاقد ايضاً مع المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري وقد صرح احمد السبكي ان العمل سيكون به العديد من المفاجآت الكبري للجمهور.

كما تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة.. ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريباً.