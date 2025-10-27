قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس الأركان الأميركي يصل إلى إسرائيل الأيام المقبلة

الجنرال دان كين
الجنرال دان كين
فرناس حفظي

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، سيصل خلال الأيام المقبلة إلى المقر الأمريكي في كريات جات. وكان كين قد زار إسرائيل منتصف الشهر الجاري برفقة الرئيس دونالد ترامب، والتقى بنظيره رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

ومن جانب آخر، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الاثنين)، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، بدءا من يوم غد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.


ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.


ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

ومن جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم اليوم إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي يوم السبت، متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونفت الجهاد الإسلامي أنها كانت تخطط لهجوم.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين المقر الأمريكي كريات جات إسرائيل الرئيس دونالد ترامب رئيس الأركان إيال زامير

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

تعاون مصري – كوري لتعزيز التحول الرقمي وبناء نظام وطني متكامل

أتمتة أنظمة الملكية الفكرية.. تعاون مصري – كوري لتعزيز التحول الرقمي وبناء نظام وطني متكامل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رذاذ وشبورة وسحب منخفضة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رذاذ وشبورة وسحب منخفضة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يهنئ جامعة الإسكندرية بمناسبة تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن أفضل سبعة مراكز عالمياً

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

