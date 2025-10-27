قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان

مركبات تابعة للأمم المتحدة
مركبات تابعة للأمم المتحدة
محمد على

 اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بإسقاط إحدى طائراته المسيرة في اليوم السابق خلال مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم الجيش المحتل نداف شوشاني على إكس: "أمس، تم إسقاط طائرة مسيّرة لجمع المعلومات الاستخبارية تابعة لجيشنا في منطقة كفر كلا في جنوب لبنان خلال نشاط روتيني لجمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة".

وقال:  "يشير التحقيق الأولي إلى أن قوات اليونيفيل المتمركزة في مكان قريب أطلقت النار عمدًا على الطائرة المسيرة وأسقطتها ولم يشكل نشاط الطائرة المسيرة تهديدًا لقوات اليونيفيل".

وبعد إطلاق النار على الطائرة المسيرة، ألقى الجيش قنبلة يدوية باتجاه المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة، مضيفًا أن القوات لم تطلق النار على قوات حفظ السلام.

وقالت يونيفيل إن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقت فوق دوريتها "بطريقة عدوانية".

رد قوات اليونيفل

وأضافت في بيان: "استخدمت قوات حفظ السلام الإجراءات الدفاعية المضادة اللازمة لتحييد الطائرة المسيرة".

وأكدت أن الحادث يُظهر عدم اكتراث بسلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تنفذ المهام التي كلفها بها مجلس الأمن في جنوب لبنان".

وفي وقت لاحق، قالت يونيفيل إن طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى اقتربت من دوريتها العاملة بالقرب من كفر كلا وألقت قنبلة يدوية.

وأضاف البيان: "بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو أضرار في قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أو أصولها".

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي، كان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وكان من المقرر أن ينسحب حزب الله شمال نهر الليطاني ويفكك أي بنية تحتية عسكرية في الجنوب.

ووفقًا للاتفاق، سيتم نشر الجيش اللبناني واليونيفيل فقط في جنوب البلاد.

وتحت ضغط من الولايات المتحدة وخشية تصعيد الضربات الإسرائيلية، تحركت الحكومة اللبنانية لبدء نزع سلاح حزب الله، وهي خطة تعارضها الحركة وحلفاؤها.

وعلى الرغم من شروط الهدنة، أبقت إسرائيل قواتها منتشرة في خمس نقاط حدودية تعتبرها استراتيجية.

وكثّفت إسرائيل ضرباتها في الأسابيع الأخيرة، حيث شنّت عدة هجمات دامية خلال الأيام القليلة الماضية. 

مركبات قوات حفظ السلام اليونيفيل لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين بقنا

إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة.. وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع بقنا

محافظ البحيرة

محافظة البحيرة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سوادة في الصالحية الجديدة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد