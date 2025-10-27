إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة

بسبب إجرام قوات الإحتلال، أصيب صبي بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال في "بيت عوا" جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، أصيب، اليوم الإثنين، طفل بجروح خطيرة، بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال صوب رأسه بشكل مباشر، اليوم الإثنين، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وذكر مدير بلدية بيت عوا محمد مسالمة لـ وكالة"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين واثناء انسحابها من البلدة استهدفت التلميذ بمدرسة بنين بيت عوا الثانوية نزيه إياد عوض (15 عاما) بقنبلة صوت في رأسه أثناء خروجه لمدرسته من منزلهم الكائن في واد السيميا ونقل إلى المشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالحرجة.

كما أصيبت سيدة بالاختناق جراء استنشاق الغاز ونقلت لتلقي العلاج في مشفى دورا الحكومي.