قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
مسؤول في السلطة الفلسطينية: لا يوجد حتى الآن توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إبستين وأندرو .. ماذا فعل المليادير الأمريكي المدان بتهم الجنس مع ابنة رئيس وزارة؟

جيفري إبستين
جيفري إبستين
محمد على


كشف صحيفة "ديلي ميل صنداي" أن المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين طلب من الأمير البريطاني أندرو ترتيب عشاء مع إبنة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق ربما لإشراكها في ألعابهم المجرمة.

وثق الأمر رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 16 فبراير 2011 التي تعد جزء من "ملفات إبستين" التي تتم مراجعتها حاليًا من قبل الكونجرس الأمريكي .

قال إبستين لأندرو عبر البريد الإلكتروني :"هل تطلب من كاثرين كيتنج أن تأتي لتناول العشاء مع وودي آلن (فنان  معروف) الأسبوع المقبل في نيويورك؟" فرد الأمير: "سأفعل ذلك".


وبعد يومين، عشية عيد ميلاد أندرو الحادي والخمسين، كتب إبستين: "ماذا ستفعل غدا؟ آسف لأنني لا أستطيع أن أكون هناك كلما تقدمت في العمر".

في حين أجاب أندرو: "سأقضي يوما هادئا للغاية. لكن هناك حفل عشاء في المساء. بشأن قضية كيتينج".

تعد كيتنج، التي كانت تبلغ من العمر 29 عامًا في ذلك الوقت، ابنة بول كيتنج، رئيس الوزراء الأسترالي من 1991 إلى 1996.

وأكدت كيتينج أن أندرو "رتب" عشاءها مع إبستين في عام 2011.

وفيما يتعلق بروابطها بإبستين لأول مرة، صرحت لـصحيفة "ديلي ميل صنداي": "حضرت عشاء في فبراير بدعوة من أندرو - كان مناسبة اجتماعية كبيرة".

اشتُهرت الشابة السمراء بصورة وهي تلوح بالوداع لأندرو عندما أقام في قصر إبستين في نيويورك، حيث استضاف الممول حفلا عشاء آخر.

وقالت كيتينج، التي تبلغ الآن 44 عاما: "لقد كان حدثا اجتماعيا كبيرا. وكان جزء كبير من مجتمع نيويورك موجودا، بما في ذلك [المذيعون الأمريكيون] باربرا والترز وتشارلي روز وكاتي كوريك. في ذلك الوقت، لم أكن قد عشت في نيويورك سوى حوالي عشرة أسابيع، وكنت سعيدة بقبول الدعوات الاجتماعية العرضية".

ولا يوجد ما يشير إلى أن كيتنج انخرطت في أي سلوك غير لائق أو غير قانوني من قبل إبستين أو أي من شركائه، أو كانت لديها أي علم به.


وكشفت الصحيفة أنه على الرغم من تلك الادعاءات، استمر أندرو في البقاء على اتصال بإبستين، ووعده بـ "مزيد من اللعب قريبًا" في رسالة بريد إلكتروني أخرى عام 2011.

ومن غير المعروف كيف دخلت كيتنج إلى دائرة أندرو. 

أشارت بعض التقارير إلى أنها كانت صديقة لصديقة أندرو و"قوادة" إبستين، جيسلين ماكسويل، التي تقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس.

ويعد الملياردير جيفري إبستين متورطا في شبكة استغلال جنسي للأطفال، وقد اعتقل عام 2019 بتهم الاتجار بالجنس واستغلال القاصرات.

توفي في زنزانته بسجن مانهاتن في أغسطس من نفس العام، وأعلنت السلطات أنه انتحر، لكن موته أثار الجدل والنظريات حول الوفاة الغامضة بسبب علاقاته الواسعة.
 

ابستين وأندرو المليادير الجنس ابنة رئيس وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ترشيحاتنا

تصادم

صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر

جثة - أرشيفية

ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد