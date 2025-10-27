قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

تعقد بعد قليل ، أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، والتي تسبق أعمال الجلسة العامة للبرلماني العربي، والمقرر لها الخميس المقبل.

يأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، كما ستعتمد اللجان خطط عملها لدور الانعقاد الثاني 2025/2026.

ويعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتبدأ أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان بعقد لجنة فلسطين اجتماعها برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، ومن المقرر أن تناقش اللجنة مستجدات وتطورات الأوضاع خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي أفضى لوقف الحرب في غزة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تحركات البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، فيما سيخرج عن اجتماع اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في فلسطين للعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي بتاريخ 30 أكتوبر.

ومن أبرز الحضور:

  • محمد بن أحمد اليماحي/ رئيس البرلمان العربي.
  • سعد بن صليب العتيبي/ نائب رئيس البرلمان العربي.
  • أحيان زهدي بركات / عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • شادية خضير الجمل / عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • ممدوح عباس الصالح / عضو لجنة فلسطين.
  • المستشار كامل محمد فريد / الأمين العام للبرلمان العربي.
  • عماد بن محمد حسين الصحاف / الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية بالبرلمان العربي.
  • ناصر سليم أبو بكر /نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • خديجة حجوبي /عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • عبد السلام نصية /عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • محمد خوان /عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • محمد عبد الرحمن الصبار / عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.
  • الدكتور ياسر كساب /مدير إدارة اللجان والجلسات بالبرلمان العربي.
  • زينب أحمد أبو مصباح /أمين سر لجنة فلسطين بالبرلمان العربي
البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اتفاق شرم الشيخ اتفاق شرم الشيخ للسلام غزة وقف الحرب في غزة فلسطين القضية الفلسطينية لجنة فلسطين بالبرامان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين بقنا

إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة.. وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع بقنا

محافظ البحيرة

محافظة البحيرة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سوادة في الصالحية الجديدة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد