بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية

تعقد بعد قليل ، أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، والتي تسبق أعمال الجلسة العامة للبرلماني العربي، والمقرر لها الخميس المقبل.

يأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات والقضايا على النطاقين العربي والعالمي، تمهيدًا لرفع قراراتها وتقاريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، كما ستعتمد اللجان خطط عملها لدور الانعقاد الثاني 2025/2026.

ويعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتبدأ أولى فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجان البرلمان بعقد لجنة فلسطين اجتماعها برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، ومن المقرر أن تناقش اللجنة مستجدات وتطورات الأوضاع خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام والذي أفضى لوقف الحرب في غزة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تحركات البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، فيما سيخرج عن اجتماع اللجنة مشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في فلسطين للعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي بتاريخ 30 أكتوبر.

ومن أبرز الحضور: