استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين أن القصف الإسرائيلي على بلدة البياض قضاء صور، جنوب لبنان، أسفر عن مقتل شقيقين.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منشرة في أطراف بلدة البياض، وأدت إلى استشهاد شقيقين، كما رصدت تحليق طيران حربي مسيّر إسرائيلي على علو منخفض جدا فوق قرى قضاء الزهراني في جنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت سابق اليوم، أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل، دون تسجيل إصابات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الهجمات والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في شرق وجنوب لبنان، ما أوقع مؤخرا عددا من الشهداء والجرحى.

وأعلنت قوة حفظ السلام "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، أمس الأحد، "تحييد" مسيّرة إسرائيلية عقب تحليقها فوق دورية تابعة للقوة الأممية، في سابقة هي الأولى من نوعها.