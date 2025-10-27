مساعد الرئيس الروسي: لم يتحدد إطار زمني بعد لاجتماع بوتين وترامب

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه لم يتم تحديد أي إطار زمني مبدئي لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن الجانبين ملتزمان مبدئيا بفكرة اللقاء.

وأوضح أوشاكوف، في تصريحات صحفية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الإثنين: "لا توجد نقاط مرجعية حتى الآن، لكن هناك استعداد من حيث المبدأ لعقد الاجتماع؛ إذا جرى التحضير له مسبقا من جانب الخبراء".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء السابق بين الرئيسين، الذي عُقد في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية، تم تنظيمه خلال فترة قصيرة جدا بعد اتخاذ القرار بشأنه.