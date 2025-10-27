تحذير عربي لحكومة الاحتلال: لن نسمح لإسرائيل بالهيمنة على المنطقة

أكد مندوب الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الاثنين على ضرورة أن تتخلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن أحلام اليقظة، وأن تكف عن السعي لتحقيق ما تسميه "حلم إسرائيل الكبرى".

وشدد مندوب الجامعة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، على أن دول الشرق الأوسط – وخاصة الدول العربية - لن تسمح بأن تهيمن إسرائيل أو غيرها على المنطقة، مهما تفوقت قدرتها العسكرية بالدعم العسكري الخارجي.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى ضرورة إدراك إسرائيل بأن عدوانها العسكري المدان على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن، ومؤخرًا على دولة قطر، لن يخدم مصالها على المدى الطويل أو القصير، بل يقود إلى مواجهة إقليمية أكبر لن تحمد عقباه.

وأكد ضرورة إدراك إسرائيل لأن احتجازها عمدًا للمليارات من أموال المقاصة، يعزز من سيطرة القوة المتطرفة على الأوضاع على الأرض كبديل للسلطة الفلسطينية الشرعية، التي تحتاج كل الدعم والتأييد.

ونوه أن استمرار إسرائيل في استفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين بتكرار اقتحام أعضاء حكومتها المتطرفين للأماكن المقدسة، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة العهد، إنما يعمق من مشاعر البغضاء والغضب، ويهدد فرص العيش بسلام ووئام.