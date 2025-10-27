مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

رحبت جمهورية مصر العربية، بتوصل كل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية أمريكية، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

جاء ذلك، تأكيدًا لأهمية هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

وثمّنت مصر الجهود المخلصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوصل إلى الاتفاق وحل النزاع عبر الطرق السلمية.

وأكدت مصر ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لتسوية الخلافات، مشددة على دعمها لكل المبادرات والجهود الرامية إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية.