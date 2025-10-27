رئيسة وزراء إيطاليا ونظيرها المجري يبحثان سبل التعاون في مجالي الأمن والدفاع

ناقشت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مع نظيرها المجري فيكتور أوربان، اليوم /الاثنين/، أداة الإنفاق الدفاعي الجديدة "العمل الأمني ​​من أجل أوروبا" (SAFE) وتعزيز التعاون في مجال الدفاع.



وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية - في بيان نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - أن ميلوني وأوربان ناقشا، خلال اجتماع عقد في قصر كيجي المقر الرسمي لرئاسة الوزراء الإيطالية، الفرص التي توفرها أداة العمل الأمني ​​من أجل أوروبا، وبحثا سبل التعاون المحتملة بين البلدين لدعم قدراتهما الصناعية والتكنولوجية.



يذكر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا في مايو الماضي على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم (SAFE) بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية.