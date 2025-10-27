قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا: نساء الفاشر يواجهن انتهاكات مروعة والاغتصاب يستخدم كسلاح حرب

نساء الفاشر
نساء الفاشر
ناصر السيد

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر اليوم الاثنين عن قلقلها من سيطرة ميليشيات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية في إقليم دارفور.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن التقدم المُستمر لقوات الدعم السريع في الفاشر، بالسودان، يخلف آثارًا مُروّعة ومُدمّرة على المدنيين. 

وأضاف كوبر، في بيان نشرته عبر موقع الوزارة الإليكتروني أنه مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص مُحاصرين في المدينة، يواجه الكثير منهم النزوح القسري والعنف العشوائي، فإن العواقب الإنسانية كارثية. 

وقالت إنه يجب أن يُتاح للمدنيين المغادرة بأمان والحصول على المساعدات المُنقذة للحياة دون عوائق، مؤكدة أننا نشهد نمطًا مُقلقًا للغاية من الانتهاكات في الفاشر، بما في ذلك القتل المُمنهج والتعذيب والعنف الجنسي. 

وأشارت الوزيرة البريطاني إلى ان النساء والفتيات تواجهن انتهاكاتٍ مُروّعة بشكلٍ خاص، مثل استخدام العنف الجنسي والاغتصاب كسلاح حرب، ويجب عدم تجاهل معاناتهن.

وأضافت أن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التزمت علنًا بحماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويجب الآن ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات فورية وملموسة، وإصدار أوامر للقوات على الأرض لضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والعمليات. وستُحاسب قيادة قوات الدعم السريع على أفعال قواتها.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أنه يجب على جميع الأطراف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لتمكين وصول آمن وسريع ودون عوائق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2736 ويجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية - بما في ذلك المستشفيات - الآن.

وقالت إن المساعدات البريطانية تحدث فرقًا ملموسًا على أرض الواقع، بما في ذلك الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا من خلال منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوق السودان الإنساني. 

وتابعت "إجمالًا، نساهم بتقديم أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني كمساعدات للسودان، بما في ذلك تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لاتحاد النقد السوداني، مع تخصيص حوالي ثلثي هذا الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في شمال دارفور".

وقالت إن إنهاء الحرب في السودان سيدعم أيضًا الأمن في الداخل ويساعد في التصدي للهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة. ستواصل المملكة المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، للدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد طريق نحو السلام. يجب أن تنتهي المعاناة.

وزيرة الخارجية البريطانية نساء الفاشر انتهاكات مروعة انتهاكات مروعة في الفاشر سلاح حرب إيفيت كوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

محكمة

المشدد 15 عامًا لشاب أطلق النار لمنع ضبطه في القليوبية

المتهمين

قدموا طفلا قربانًا لفتح مقبرة.. إحالة أوراق 3 متهمين بأسيوط للمفتي

بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد