عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل

سموتريتش
سموتريتش
فرناس حفظي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل.

وأضاف سموتريتش، خلال اجتماع،: لن نسمح لأحد بالتنازل عن تفكيك حقيقي لحماس ونزع حقيقي للسلاح من غزة.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال يعمل على خطط للسيطرة السريعة على قطاع غزة؛ في حال انهيار الاتفاق.

وزير المالية الإسرائيلي ينتقد السعودية مجددا

وفي سياق متصل، جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقاده للسعودية- رغم اعتذاره عن تصريحاته السابقة- وقال: إن "السعوديين ينكرون تراثنا وتقاليدنا وتاريخنا"، مضيفا: "أولئك الذين شعروا بالإهانة نيابة عنهم، أين كانوا خلال العامين الماضيين حين اتهموا جنودنا بارتكاب إبادة جماعية؟".

ويأتي هذا التصريح، في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن الموقف من مبادرة التطبيع مع السعودية، بعد الانتقادات الحادة التي وُجّهت لـ “سموتريتش” بعد تصريحاته السابقة المسيئة للمملكة.

وفي وقت سابق، تراجع رئيس الحزب الصهيوني الديني ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته المسيئة للسعودية، بعد أن أثارت جدلاً واسعا.

المرة الأولى التي انتقد فيها سموتريتش، السعودية، قال: «إذا عَرَضت علينا السعودية التطبيع مقابل إقامة دولة فلسطينية؛ فلا.. شكرًا يا أصدقاء، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية».

لكنه عاد ليعتذر عبر منصة “X”، حيث كتب: «تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقًا بالتأكيد، وأعتذر عن الإهانة التي تسببت بها كلماتي».

وأضاف: «مع ذلك، أتوقع من السعوديين ألا يؤذونا، وألا ينكروا تراث الشعب اليهودي وحقوقه التاريخية في يهودا والسامرة، وأن يعملوا من أجل إرساء سلام حقيقي معنا».

وفي سياق آخر، شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عُقد، الخميس، توتراً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، بعد أن وجّه نتنياهو انتقادات لاذعة للوزراء الذين أيدوا مشاريع قوانين ضمّ الأراضي، قائلاً لهم: «ليس عليكم إرضاء القاعدة الشعبية دائما، يمكنكم أيضا التصرف بمسؤولية».

وردّ الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، زعيما حزبي «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية»، بأنّ نتنياهو لو تصرّف في وقت سابق لكان بإمكانه فرض السيادة، وأضافا: «على أي حال، يجب أن يعلم ترامب أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد هذا المسار».

وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء باللغة الإنجليزية في وقت سابق، وُصِفَ عضو الكنيست يولي إدلشتاين، المتمرد الوحيد داخل الليكود، بأنه «ساخط»، من دون الإشارة إلى أنّ أعضاء حزبي بن غفير وسموتريتش قد صوّتوا أمس أيضًا لصالح مقترحين منفصلين لتطبيق السيادة على معاليه أدوميم ومناطق في يهودا والسامرة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إسرائيل إعادة إعمار غزة حماس اجتماع الفصيل

