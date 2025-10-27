نائب الرئيس الفلسطيني يرد على تصريحات سموتيريش ضد السعودية

أعرب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الاثنين عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، ضد السعودية.

وأكد نائب الرئيس الفلسطيني، قائلا "نشجب وندين بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش الوقحة تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها العريق وحضارته التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضح أن تصريحات سموتريتش "تدل فقط على عنصريته وفكره الذي لم يعد له مكان في الفكر الحضاري والإنساني والأخلاقي والسياسي، عندما يعيب على المملكة وقيادتها وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة، ومساندة حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة".