سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يعمل على خطط للسيطرة السريعة على غزة في حال انهيار الاتفاق

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الجيش الإسرائيلي يعمل على خطط للسيطرة السريعة على قطاع غزة في حال انهيار الاتفاق.

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقاده للسعودية- رغم اعتذاره عن تصريحاته السابقة- وقال: إن "السعوديين ينكرون تراثنا وتقاليدنا وتاريخنا"، مضيفا: "أولئك الذين شعروا بالإهانة نيابة عنهم، أين كانوا خلال العامين الماضيين حين اتهموا جنودنا بارتكاب إبادة جماعية؟".

ويأتي هذا التصريح، في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن الموقف من مبادرة التطبيع مع السعودية، بعد الانتقادات الحادة التي وُجّهت لـ “سموتريتش” بعد تصريحاته السابقة المسيئة للمملكة.

وفي وقت سابق، تراجع رئيس الحزب الصهيوني الديني ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته المسيئة للسعودية، بعد أن أثارت جدلاً واسعا.

المرة الأولى التي انتقد فيها سموتريتش، السعودية، قال: «إذا عَرَضت علينا السعودية التطبيع مقابل إقامة دولة فلسطينية؛ فلا.. شكرًا يا أصدقاء، استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية».

لكنه عاد ليعتذر عبر منصة “X”، حيث كتب: «تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقًا بالتأكيد، وأعتذر عن الإهانة التي تسببت بها كلماتي».