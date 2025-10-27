خليل الحية: حماس تريد تسليم جثث الرهائن وألا نعطي إسرائيل ذريعة للعودة للحرب

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الاثنين إن هناك إشكاليات في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف الحية أن حماس تبحث ليلا ونهارا عن جثث الرهائن وجادون في تسليمها، مؤكدا "لا نعرف أماكن جثث الرهائن المتبقين لأن من دفنوهم قتلوا في الحرب".

وأشار إلى أن حركة حماس تريد تسليم جثث الرهائن وألا نعطي إسرائيل ذريعة للعودة للحرب.

وتبحث حماس عن جثث الرهائن الإسرائيليين تنفيذا لاتفاق غزة الموقع مع إسرائيل في مدينة شرم الشيخ بوقت سابق من شهر أكتوبر الجاري والذي أوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 24 شهرا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت وكالة وفا، في تقرير إحصائي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 8 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و13 إصابة جديدة.