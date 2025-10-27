الفاتيكان يعلن عن زيارة البابا إلى لبنان وتركيا في أول جولة رسمية

أعلنت دولة الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر، سيزور تركيا ولبنان في أول جولة دولية له منذ توليه الكرسي البابوي خلال الفترة من 27 نوفمبر المقبل إلى 2 ديسمبر القادم.

وأوضح الفاتيكان، في بيان أصدره اليوم "الإثنين"، أن البابا ليو الرابع عشر سيزور البلدين في الشرق الأوسط لنشر رسالة السلام في هذا الجزء من العالم، الذي جرح بالحروب والمآسي من مختلف الأنواع، وسيزور 8 مدن في تركيا ولبنان.

وأشار إلى أن البابا سيزور تركيا خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، حيث سيشارك بالعديد من الفعاليات وسيؤدي صلاة قصيرة قرب بقايا كنيسة القديس نيوفيتوس الأثرية.

كما يلتقي بابا الفاتيكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وسيزور المسجد الأزرق في إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن بابا الفاتيكان سيزور لبنان خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل وسيلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت وسيستضيف لقاء حوار بين الأديان.

وأضاف أن البابا سيؤدي صلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي حدث عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.