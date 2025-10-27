قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل مران الأهلي استعدادا لبتروجيت .. صور
سفير مصر بباريس: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة مفصلية بتاريخ التراث الإنساني
الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفاتيكان يعلن عن زيارة البابا إلى لبنان وتركيا في أول جولة رسمية

الفاتيكان: البابا سيزور لبنان وتركيا في أول جولة رسمية
الفاتيكان: البابا سيزور لبنان وتركيا في أول جولة رسمية
أ ش أ

أعلنت دولة الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر، سيزور تركيا ولبنان في أول جولة دولية له منذ توليه الكرسي البابوي خلال الفترة من 27 نوفمبر المقبل إلى 2 ديسمبر القادم.

وأوضح الفاتيكان، في بيان أصدره اليوم "الإثنين"، أن البابا ليو الرابع عشر سيزور البلدين في الشرق الأوسط لنشر رسالة السلام في هذا الجزء من العالم، الذي جرح بالحروب والمآسي من مختلف الأنواع، وسيزور 8 مدن في تركيا ولبنان.

وأشار إلى أن البابا سيزور تركيا خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، حيث سيشارك بالعديد من الفعاليات وسيؤدي صلاة قصيرة قرب بقايا كنيسة القديس نيوفيتوس الأثرية.

كما يلتقي بابا الفاتيكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وسيزور المسجد الأزرق في إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن بابا الفاتيكان سيزور لبنان خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل وسيلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت وسيستضيف لقاء حوار بين الأديان.

وأضاف أن البابا سيؤدي صلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي حدث عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص. 

دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر أول جولة دولية له منذ توليه الكرسي البابوي البابا سيزور تركيا كنيسة القديس نيوفيتوس الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

مدينتى

مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى

انخفاض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية .. آخر تحديث الاثنين 27 أكتوبر 2025

انخفاض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية .. آخر تحديث الإثنين 27 أكتوبر 2025

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد