حماس: لدينا الإرادة لمنع عودة الحرب على غزة ولن نمنح الاحتلال ذريعة لاستئناف العدوان

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس" الفلسطينية عن أنها ستسلم رفات جثة أحد الأسرى الإسرائيليين التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة؛ في إطار صفقة تبادل الأسرى وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية - فى تصريح صحفي اليوم - "لدينا الإرادة الكبيرة والكافية من جانبنا ألا تعود الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، ولا نعطي الاحتلال أي ذريعة لعودة الحرب.



وأضاف أن هناك إشكاليات في البحث عن جثامين أسرى الاحتلال، لأن الاحتلال غيّر طبيعة أرض قطاع غزة خلال الحرب حتى أنّ بعض من دفن هذه الجثامين استشهد، أو ما عاد يعرف أين دفنهم، ورغم كل ذلك حتى الآن تمّ تسليم 17 جثة للاحتلال الإسرائيلي من أصل 28 جثة.



وأكد جدية كتائب القسام في البحث ليلا ونهارا والكل يشهد على هذه الجدية، وهناك غرفة عمليات مع الوسطاء وفريق من الاحتلال، ونحن في جهة مقابلة موجودون في غرفة خاصة نتابع أولا بأول.



وتابع:" نحن شعب تحت الاحتلال، ومن حقنا وفق القانون الدولي أن نواجه الاحتلال، وسلاحنا الذي نحمله وكل الفصائل مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، فإذا انتهى هذا الاحتلال وأقيمت لنا دولة فلسطينية فهذا السلاح وحاملوه سيتحولون إلى الدولة؛ وهناك نقاش وحوار وطني جاد في هذه القضية وفي غيرها، للبحث عن حلول ومقاربات لا تمنع الفلسطيني من حقه المكفول دوليا، وتحمي حالة وقف إطلاق النار، ونحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار كما هو متفق عليه".

