خليل الحية يكشف مفاجأة مدوية بشأن مواقع جثث الرهائن الإسرائيليين

كشف رئيس حركة حماس خليل الحية، اليوم الاثنين عن مفاجأة كبيرة بشأن صعوبة الوصول إلى أماكن الجثث الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة.

وأوضح الحية في تصريحات نشرتها حركة حماس عبر حسابه بمنصة “تليجرام” أن عناصر حماس التي دفنت الرهائن الإسرائيليين، استشهدوا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

وأضاف رئيس حركة حماس، أن العدوان الإسرائيلي على غزة غير طبيعة الأرض في القطاع، في إشارة إلى صعوبة التوصل إلى أماكن دفن الجثث الإسرائيليين.

وأشار إلى أنه تم تسليم 17 جثة للاحتلال الإسرائيلي من أصل 28 جثة، وتبقى من القائمة التي قدمها الاحتلال 13 جثة.

وأكد خليل الحية قائلا "إخواننا في المقاومة وفي كتائب القسام جادون في البحث ليلا ونهارا، والكل يشهد على هذه الجدية، وهناك غرفة عمليات موجودة في القاهرة فيها الوسطاء وفريق من الاحتلال، ونحن في جهة مقابلة موجودون في غرفة خاصة نتابع أولا بأول".