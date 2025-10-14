الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل تصميم بلاده على تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار قبل نهاية العام الجاري.



وفي رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أكد الرئيس ماكرون تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه.



وشدد ماكرون، في رسالته، على الصداقة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة.



كما أعرب ماكرون عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل"، مشيدا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها لبنان لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية.