للمرة الرابعة في تاريخه.. «فلامنجو» يتوّج بكوبا ليبرتادوريس 2024 بعد فوز مثير على بالميراس

أسدل الستار قبل قليل على نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، الذي جمع بين فريقي بالميراس وفلامنجو البرازيليين، في مواجهة قوية احتضنها ملعب مونومنتال يو في بيرو.

ونجح فريق فلامنجو بقيادة مدربه فيليب لويز في الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، بعد انتصاره بهدف نظيف على غريمه بالميراس.

تفاصيل المباراة: شوط أول سلبي وشوط ثانٍ يحسم اللقب

بدأ اللقاء بحذر واضح من الفريقين، ورغم محاولات الوصول للمرمى، انتهى الشوط الأول بدون أهداف، في ظل غياب الخطورة الحقيقية على الحارسين.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 67، تمكن فلامنجو من تسجيل هدف المباراة الوحيد عبر لاعبه دانيلو، بعد هجمة منظمة أربكت دفاع بالميراس.

ورغم محاولات بالميراس للعودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، حافظ دفاع فلامنجو على تماسكه وصلابته حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، ليحسم الفريق اللقب بجدارة.

الإنذارات: مباراة حافلة بالبطاقات

شهدت المواجهة 7 بطاقات صفراء:

4 بطاقات لصالح لاعبي بالميراس

3 بطاقات لصالح لاعبي فلامنجو

ما يعكس الحالة التنافسية الشديدة بين الفريقين طوال 90 دقيقة.

طريق فلامنجو نحو كأس الإنتركونتيننتال

بتتويجه باللقب، يتأهل فلامنجو إلى بطولة كأس الإنتركونتيننتال، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة قوية أمام كروز آزول المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.

المباراة القادمة: فلامنجو × كروز آزول

الموعد: 10 ديسمبر

الملعب: أحمد بن علي – الدوحة، قطر

الدور: ربع نهائي كأس الأمريكتين ضمن كأس الإنتركونتيننتال

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فريق بيراميدز المصري في نصف النهائي، بعد تأهله التاريخي على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثية في كأس القارات الثلاث.