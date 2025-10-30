الرئيس اللبناني يطلب من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب

طلب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وذكرت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال نفذت غارات جوية على الجبال المحيطة ببلدة الجرمق ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان.

وقد أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلاًم أن التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهدافها المباشر لموظف في بلدية قرية بليدا أثناء تأدية واجبه هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من أراضينا.

وفي وقت لاحق ، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية بليدا بعد اقتحام استمر لساعات، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية لتعزيز وجوده الأمني.