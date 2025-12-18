داليا شوقي تكشف لـ«صدى البلد» عن أمنيتها في 2026: أسافر وألف العالم

كشفت الفنانة داليا شوقي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن أمنيتها للعام 2026، مؤكدة أنها تتمنى السفر حول العالم واكتشاف ثقافات جديدة.

وقالت داليا شوقي: «أتمنى في 2026 أسافر ألف العالم، وأتعرف على أماكن وثقافات مختلفة، لأن السفر بيديني طاقة وإلهام كبير»، مشيرة إلى أن التجارب الجديدة تنعكس بشكل إيجابي على حياتها الشخصية والفنية.

وأضافت أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق توازن بين عملها الفني وتحقيق أحلامها الشخصية، مؤكدة حماسها لكل ما هو جديد في مشوارها القادم.

و اختتمت داليا شوقي بتهنئة الجمهور بالعالم الجديد و تمنت لهم السعادة و الحب