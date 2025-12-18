بسمة: لم أتعاقد إلا على مسلسل النص رمضان المقبل

أكدت النجمة بسمة على تعاقدها وانضمامها لبطولة الجزء الثاني من مسلسل (النص)، الذي حقق نجاحا كبيراً بعرض الجزء الاول له في رمضان الماضي.

وعبرت بسمة عن سعادتها بالشخصية التي ستقدمها هذا العام في مسلسل النص مؤكده ستكون مفاجأة لكل من سيشاهدها، متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور والنقاد، مضيفة انها حتى هذه اللحظة مازالت تقوم بقراءة مجموعة اخرى من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المعروضة عليها لكنها لم تتعاقد إلا على مسلسل (النص) خلافاً لما يتم تداوله من أنباء.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها النجمة بسمة كان مسلسل (ظلم المصطبة) الذي شاركت في بطولته رمضان الماضي، كما كان آخر نشاطاتها هو اشتراكها كعضو للجنة التحكيم في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية.