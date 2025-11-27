غارات اسرائيلية جديدة على جنوب لبنان تستهدف المحمودية ونبع الطاسة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات اسرائيلية على جنوب لبنان حيث إستهدفت المحمودية ونبع الطاسة.

وفي وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية اغتالت كامل رضا كرنبش، أحد عناصر حزب الله، في هجوم بمنطقة مفدون جنوب لبنان.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بذلك، مشيراً إلى أن العنصر كان منخرطاً في محاولات لإعادة تأهيل حزب الله.

وفي هجوم آخر، قُضي على عنصر آخر من حزب الله، كان يعمل ممثلاً محلياً للحزب في منطقة كفر حولا.

وأفادت التقارير بأنه "كان مسؤولاً عن التواصل بين الحزب وسكان القرية في الشؤون العسكرية والاقتصادية.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله أن لبنان لا يزال في ذكرى الاستقلال عرضة للعدوان الإسرائيلي وللحصار الأمريكي ، مشيرا إلى أن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد ‏لبنان والمنطقة مسئولية ‏اللبنانيين جميعًا.

وقال حزب الله في بيان له في الذكري السنوية لاستقلال لبنان : الحفاظ على الاستقلال يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة ووعيًا وموقفًا وطنيًا موحدًا .

وأضاف : ندعو إلى رفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية . وأن استقلال لبنان ‏لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي ‏مشروع خارجي وتحصين سيادته ‏وقراراته من أي تأثيرات لا تخدم مصالح لبنان وشعبه.

وختم الحزب بيانه قائلا : ندعو إلى التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها للحفاظ على حقوقه الوطنية ‏ولإسقاط كل المشاريع ‏والمخططات التي تُحاك ضده.