قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: القضاء على عنصرين من حزب الله خلال غارات بجنوب لبنان

حزب الله
حزب الله
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية اغتالت كامل رضا كرنبش، أحد عناصر حزب الله، في هجوم بمنطقة مفدون جنوب لبنان. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بذلك، مشيراً إلى أن  العنصر كان منخرطاً في محاولات لإعادة تأهيل حزب الله.  

وفي هجوم آخر، قُضي على عنصر آخر من حزب الله، كان يعمل ممثلاً محلياً للحزب في منطقة كفر حولا. 

وأفادت التقارير بأنه "كان مسؤولاً عن التواصل بين الحزب وسكان القرية في الشؤون العسكرية والاقتصادية. 

وفي وقت سابق، أكد حزب الله أن  لبنان لا يزال في ذكرى الاستقلال عرضة للعدوان الإسرائيلي وللحصار الأمريكي ، مشيرا إلى أن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد ‏لبنان والمنطقة مسئولية ‏اللبنانيين جميعًا.

وقال حزب الله في بيان له في الذكري السنوية لاستقلال لبنان : الحفاظ على الاستقلال يتطلب روحًا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة ووعيًا وموقفًا وطنيًا موحدًا .

وأضاف : ندعو إلى رفض أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية . وأن استقلال لبنان ‏لا يتأتّى إلا برفضه ومواجهته لأي ‏مشروع خارجي وتحصين سيادته ‏وقراراته من أي تأثيرات لا تخدم مصالح لبنان وشعبه.

وختم الحزب بيانه قائلا : ندعو إلى التمسك بعناصر قوة لبنان وعدم التفريط بها للحفاظ على حقوقه الوطنية ‏ولإسقاط كل المشاريع ‏والمخططات التي تُحاك ضده.

الجيش الإسرائيلي القوات الجوية كامل رضا كرنبش حزب الله جنوب لبنان

