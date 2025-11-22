بشكل جديد.. ماذا تقدم تويوتا هايلكس 2026؟

قدمت تويوتا نسخة 2026 من هايلكس بتوجه تصميمي يختلف بوضوح عن الأجيال السابقة، حيث تجمع المركبة بين الطابع العملي المعروف لفئة البيك أب وبين خطوط حديثة تضفي عليها حضوراً أكثر جرأة.

وتبرز الواجهة الأمامية بمصابيح LED حادة وشبك موسع، بينما تعتمد الجوانب على تفاصيل هندسية جديدة، مع الجنوط الألومنيوم والمرايا الكهربائية، بينما يصل طول السيارة إلى 5320 مليمتر و1855 مليمتر للعرض، وبارتفاع 1800 مليمتر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3085 مليمتر.

تويوتا هايلكس 2026

تجهيزات تويوتا هايلكس 2026

تأتي هايلكس بخمسة مقاعد مع كسوة جلدية تتقدمها مقاعد أمامية مزودة بنظام تبريد، ويأتي المقود مكسواً بالجلد ويدعم وظائف متعددة إضافة إلى ميزة التدفئة، وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة مع دعم كامل لآبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، وتم تزويد الصف الأول بشاحن لاسلكي للهاتف، بينما يعتمد نظام التكييف على تحكم أوتوماتيكي.

تويوتا هايلكس 2026

تضم تويوتا هايلكس 2026 وسائد هوائية أمامية للراكب والسائق وجانبية وستائرية، وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، ومزايا للسلامة المتقدمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

وتشمل الباقة أيضاً أنظمة قراءة المسار وتحذير الخروج منه ومساعد البقاء ضمنه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتم تزويد المركبة بنظام مراقبة إجهاد السائق وقراءة السرعة على الطرق، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرات خارجية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة.

خيارات متعددة لمنظومات الحركة

تقدم هايلكس 2026 مجموعة واسعة من المحركات، حيث تعتمد جميع المحركات العاملة بالديزل على سعة 2.8 لتر مع شاحن توربيني، إلا أن الاختلاف يأتي في نوع ناقل الحركة ونظام الدفع.

تويوتا هايلكس 2026

وتبدأ الخيارات بمجموعات تعتمد على ناقل يدوي بست سرعات مع دفع خلفي أو رباعي، وتنتج قوة 201 حصان مع عزم 420 نيوتن متر، وتقدم النسخ المجهزة بناقل أوتوماتيكي القوة نفسها، لكن بعزم دوران أعلى يصل إلى 500 نيوتن متر في نسختي الدفع الخلفي والرباعي.

أما الخيار شبه الهجين، فيجمع بين المحرك التقليدي ونظام MHEV بقوة كهربائية إضافية تبلغ 11 حصان و65 نيوتن متر، وتظهر النسخة الكهربائية بالكامل بمحركين ونظام دفع كلي، مع قدرة إجمالية تبلغ 193 حصان وعزم يلامس 473 نيوتن متر، وتأتي ببطارية 59.2 كيلوواط ساعة تحقق مدى يصل إلى 240 كيلومتراً.