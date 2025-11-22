قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بشكل جديد.. ماذا تقدم تويوتا هايلكس 2026؟

صبري طلبه

قدمت تويوتا نسخة 2026 من هايلكس بتوجه تصميمي يختلف بوضوح عن الأجيال السابقة، حيث تجمع المركبة بين الطابع العملي المعروف لفئة البيك أب وبين خطوط حديثة تضفي عليها حضوراً أكثر جرأة.

وتبرز الواجهة الأمامية بمصابيح LED حادة وشبك موسع، بينما تعتمد الجوانب على تفاصيل هندسية جديدة، مع الجنوط الألومنيوم والمرايا الكهربائية، بينما يصل طول السيارة إلى 5320 مليمتر و1855 مليمتر للعرض، وبارتفاع 1800 مليمتر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3085 مليمتر.

تجهيزات تويوتا هايلكس 2026

تأتي هايلكس بخمسة مقاعد مع كسوة جلدية تتقدمها مقاعد أمامية مزودة بنظام تبريد، ويأتي المقود مكسواً بالجلد ويدعم وظائف متعددة إضافة إلى ميزة التدفئة، وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة مع دعم كامل لآبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، وتم تزويد الصف الأول بشاحن لاسلكي للهاتف، بينما يعتمد نظام التكييف على تحكم أوتوماتيكي.

تضم تويوتا هايلكس 2026 وسائد هوائية أمامية للراكب والسائق وجانبية وستائرية، وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، ومزايا للسلامة المتقدمة مثل التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية. 

وتشمل الباقة أيضاً أنظمة قراءة المسار وتحذير الخروج منه ومساعد البقاء ضمنه، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتم تزويد المركبة بنظام مراقبة إجهاد السائق وقراءة السرعة على الطرق، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرات خارجية توفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة.

خيارات متعددة لمنظومات الحركة

تقدم هايلكس 2026 مجموعة واسعة من المحركات، حيث تعتمد جميع المحركات العاملة بالديزل على سعة 2.8 لتر مع شاحن توربيني، إلا أن الاختلاف يأتي في نوع ناقل الحركة ونظام الدفع. 

وتبدأ الخيارات بمجموعات تعتمد على ناقل يدوي بست سرعات مع دفع خلفي أو رباعي، وتنتج قوة 201 حصان مع عزم 420 نيوتن متر، وتقدم النسخ المجهزة بناقل أوتوماتيكي القوة نفسها، لكن بعزم دوران أعلى يصل إلى 500 نيوتن متر في نسختي الدفع الخلفي والرباعي.

أما الخيار شبه الهجين، فيجمع بين المحرك التقليدي ونظام MHEV بقوة كهربائية إضافية تبلغ 11 حصان و65 نيوتن متر، وتظهر النسخة الكهربائية بالكامل بمحركين ونظام دفع كلي، مع قدرة إجمالية تبلغ 193 حصان وعزم يلامس 473 نيوتن متر، وتأتي ببطارية 59.2 كيلوواط ساعة تحقق مدى يصل إلى 240 كيلومتراً.

تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس 2026

