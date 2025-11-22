أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

تصدرت البلوجر سلمى عبد العظيم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خلعها الحجاب.

تعرضت البلوجر سلمى عبد العظيم فور إعلانها خلع الحجاب للهجوم من متابعي السوشيال ميديا وبعض الأصدقاء.

رد زوج سلمى عبد العظيم

حرص علاء جمال زوج البلوج سلمى عبد العظيم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بـ أول رد على خلعها الحجاب.

كتب علاء:"في نقطتين هنحطّهم قدّامنا عشان نكون واضحين:أولًا إن سلمى مش مبسوطة ولا راضية خالص علي الخطوة دي، ولا أنا أكيد .واللي حصل ده حرام ومش من دينها... نقطة ومن أول السطر ."



تابع:"من امبارح حاسس الناس إنهم ماسكين مفاتيح الجنة والنار في إيديهم،

وعاملين محكمة وبيقولوا : مين هنا ومين هنا!، مافيش مشكلة إن الناس تزعل عشانها و عليها ومنها، عشان بيحبوها …بس الطبيعي إنكم تدعولها ربنا يردّها ليه، مش تقعدوا تجرّحوا فيها .هي لو غلطت ... وده حرام،وبرضه اللي انتو بتعملوه ده حرام ومش من الدين .



أضاف زوج سلمى عبد العظيم:"هي انتكاسة بس... وسلمى قوية ومؤمنة وقريبة من ربنا، وإن شاء اللّٰه هترجع وأحسن من الأول.ف ندعيلها .كلنا ماشيين بستر الله،

ومحدش فينا أحسن من حد،ولو الستر اترفع من علينا ... مش هنعرف نمشي نبص لبعض .وانا معاها وجمبها وربنا يقدرنا علي الابتلاء دا وترجع سلمي احسن من الاول كمان من عاب ابتلي .ادعولها ... ادعولها كتير."