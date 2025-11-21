بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تكريمها في مهرجان الأفضل مساء أمس.

إطلالات ياسمين عبد العزيز

تعتبر ياسمين عبد العزيز من النجمات والمشاهير التي تجذب الأنظار بجمالها و أناقتها خلال حضورها مختلف المناسبات.

تتميز الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز بذوقها الراقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال، فهي تقوم بأقتناء كل ما يبرز رشاقتها وجمالها.

تحرص ياسمين عبد العزيز دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين عبد العزيز على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمالها.