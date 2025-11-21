الأبيض يزين إطلالات مي عز الدين بعد الزواج.. شاهد

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار مساء أمس برفقة زوجها الدكتور أحمد تيمور، وذلك خلال حضورهما إحدى المناسبات الرسمية.

إطلالة مي عز الدين

وتألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وذا أكمام طويلة.





نالت إطلالة مي عز الدين إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، حيث أنها جمعت بين الأناقة والأحتشام مما جعلها محط أنظار الجميع.





يذكر أن اللون الأبيض هو العامل المشترك الذي جمع بين إطلالات مي عز الدين منذ إعلان خبر زواجها، فهو من الألوان الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها مما يكشف عن جمالها.