كل ما تحتاج معرفته عن الشوكة العظمية

الشوكة العظمية هي نمو عظمي صغير يظهر غالبا في كعب القدم نتيجة ترسب الكالسيوم على الاوتار والاربطة.

قد تسبب ألما عند الوقوف أو المشي خاصة في الصباح وتزيد مع الضغط المستمر على القدم. تعتبر مشكلة شائعة يمكن السيطرة عليها بالعلاج التحفظي وغالبا لا تتطلب جراحة.

اسباب الشوكة العظمية:

تتشكل الشوكة العظمية نتيجة مجموعة من العوامل منها الاجهاد المتكرر على القدم، الوقوف والمشي لفترات طويلة، الوزن الزائد، التشوهات الخلقية للقدم مثل القدم المسطحة، التقدم في العمر، والالتهابات المزمنة في الاوتار والاربطة. كما يمكن ان تلعب الرياضة العنيفة دورا في زيادة احتمالية ظهور الشوكة.

اعراض الشوكة العظمية:

ليست كل الشوك العظمية مؤلمة، لكن الاعراض الشائعة تشمل:

الم حاد او حارق في كعب القدم عند الوقوف اول شيء في الصباح.

الم يخف مع المشي قليلا ثم يعود بعد فترة من الوقوف الطويل.

شعور بعدم الراحة او ضغط في الكعب.

في بعض الحالات قد يحدث تورم او احمرار في المنطقة المصابة.



تشخيص الشوكة العظمية:



يعتمد التشخيص على الفحص السريري والاشعة السينية التي تكشف نمو العظم.

وفي بعض الحالات قد يستخدم الطبيب الرنين المغناطيسي لتحديد وجود التهاب في الانسجة المحيطة.

علاج الشوكة العظمية:

يمكن علاج الشوكة العظمية بطرق غير جراحية تشمل:

الراحة وتقليل المشي والوقوف الطويل.

تمارين الاطالة للقدم واوتار العرقوب.

استخدام احذية داعمة ووسائد للكعب لتخفيف الضغط.

تناول مسكنات ومضادات التهاب عند الحاجة.

العلاج الطبيعي بما في ذلك التدليك واستخدام موجات الصدمة.



في حالات نادرة وعند فشل العلاج التحفظي، قد يلجأ الطبيب للجراحة لازالة الشوكة العظمية او تخفيف الضغط على الاوتار.



الوقاية من الشوكة العظمية:



لتقليل احتمالية ظهور الشوكة العظمية ينصح بالحفاظ على وزن صحي، ارتداء احذية مناسبة وداعمة لقوس القدم، ممارسة تمارين الاطالة واللياقة للقدم والكعب، وتجنب الوقوف الطويل او الجري على الاسطح الصلبة بدون حماية للكعب.



الشوكة العظمية مشكلة شائعة لكنها غالبا قابلة للسيطرة بالعلاج التحفظي، وفهم اسبابها وطرق الوقاية منها يساعد على تجنب تفاقمها والحفاظ على راحة القدمين.