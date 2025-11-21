قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز: أنا مركزة في عملي وليس لدي ارتباط

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار نور

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز  عن صمتها لتوضيح موقفها من الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بحارس مرمى شهير.

وأكدت في تصريحاتها على هامش حضورها مهرجان "الأفضل" أنها ليست مرتبطة حاليًا، وأن تركيزها كله منصب على عملها حاليًا وليس على أي أمور شخصية.

كما ألمحت إلى أنها إذا قررت الارتباط في المستقبل، فستحتفظ بذلك لنفسها.

وروجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في ماراثون دراما 2026.


ونشرت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، صورة لها وهي تمسك بولاعة وتشعل النار في صورة قديمة، وظهرت بإطلالة قوية باللون الأحمر، بينما كتب على الصورة عنوان العمل «وننسى اللي كان».

ويعد المسلسل عودة جديدة لياسمين عبدالعزيز إلى الدراما بعد نجاح أعمالها السابقة في المواسم الرمضانية الماضية، فيما لم تكشف بعد عن تفاصيل فريق العمل أو الجهة المنتجة، ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل الجديد.

وكانت أعلنت ياسمين عبدالعزيز، عن انضمام الفنانة شيرين رضا إلى فريق عمل مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والمقرر عرضه خلال عام 2026 على شبكة قنوات «MBC».

