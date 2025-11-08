قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل حادث الطريق الصحراوي.. صور
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة
إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ميرنا محمود

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز  الجدل برسالة غامضة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وكتبت ياسمين عبد العزيز:لا يشوّه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها».

يذكر ان روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في ماراثون دراما 2026.


ونشرت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، صورة لها وهي تمسك بولاعة وتشعل النار في صورة قديمة، وظهرت بإطلالة قوية باللون الأحمر، بينما كتب على الصورة عنوان العمل «وننسى اللي كان».

ويعد المسلسل عودة جديدة لياسمين عبدالعزيز إلى الدراما بعد نجاح أعمالها السابقة في المواسم الرمضانية الماضية، فيما لم تكشف بعد عن تفاصيل فريق العمل أو الجهة المنتجة، ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل الجديد.

وكانت أعلنت ياسمين عبدالعزيز، عن انضمام الفنانة شيرين رضا إلى فريق عمل مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والمقرر عرضه خلال عام 2026 على شبكة قنوات «MBC».

