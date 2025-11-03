ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسل وننسي اللي كان.. رمضان 2026

روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لمسلسلها الرمضاني الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في ماراثون دراما 2026.

ونشرت ياسمين عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، صورة لها وهي تمسك بولاعة وتشعل النار في صورة قديمة، وظهرت بإطلالة قوية باللون الأحمر، بينما كتب على الصورة عنوان العمل «وننسى اللي كان».

ويعد المسلسل عودة جديدة لياسمين عبدالعزيز إلى الدراما بعد نجاح أعمالها السابقة في المواسم الرمضانية الماضية، فيما لم تكشف بعد عن تفاصيل فريق العمل أو الجهة المنتجة، ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل الجديد.

وكانت أعلنت ياسمين عبدالعزيز، عن انضمام الفنانة شيرين رضا إلى فريق عمل مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والمقرر عرضه خلال عام 2026 على شبكة قنوات «MBC».