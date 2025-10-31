ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حضورها حفل زفاف المخرج هادي الباجوري أمس.

إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء ذا كعب عالي مع كلاتش باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عبد العزيز بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.