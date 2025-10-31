قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
هاجر هانئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حضورها حفل زفاف المخرج هادي الباجوري أمس.

إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت ياسمين عبد العزيز حذاء ذا كعب عالي مع كلاتش باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عبد العزيز بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز المخرج هادي الباجوري

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

لبنان

انطلاق الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

صورة أرشيفية

مع دخول الشتاء.. الأطباء يحذرون من تفاقم أعراض الصدفية

الأرصاد الجوية

فرص لسقوط الأمطار بعد 72 ساعة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

