إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة ومنشآت صحية بإسنا ويتابع القوافل الطبية

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى القرنة ومنشآت صحية بإسنا
وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى القرنة ومنشآت صحية بإسنا
شمس يونس

 أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولات ميدانية مكثفة شملت مستشفى القرنة وعددًا من المنشآت الصحية بمركز ومدينة إسنا، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الصحية.

قام وكيل الوزارة بالمرور على مستشفى القرنة، يرافقه قيادات المديرية، لمتابعة انتظام العمل بالأقسام المختلفة، شملت الاستقبال، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والغسيل الكلوي، والصيدلية، والأشعة، والمعامل، والحضّانات، وعيادة الأسنان، مع التأكد من جاهزية الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، إلى جانب متابعة الانضباط الإداري داخل المستشفى. كما التقى بالأطقم الطبية وإدارة المستشفى لمناقشة سبل دعم الأداء وتذليل أي معوقات.

كما شملت الجولات الميدانية المرور على مركز علاج الدرن بإسنا ومكتب صحة إسنا، حيث تم تفقد الأقسام المختلفة، ومتابعة انتظام العمل بالأشعة والمعامل والصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية والبروتوكولات العلاجية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى. وجرى أيضًا متابعة الخدمات المقدمة بمكتب الصحة، خاصة خدمات التطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات، ومراقبة الأغذية وإصدار الشهادات الصحية، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات.

وفي السياق ذاته، تابع وكيل وزارة الصحة بالأقصر أعمال القافلة الطبية بوحدة النجوع قبلي بمدينة إسنا، برفقة الفريق الوزاري للقوافل العلاجية، حيث تم الاطمئنان على انتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وجاهزية الأجهزة الطبية، وتواجد الفرق الطبية والتمريضية بكافة التخصصات، مع التأكيد على تقديم الخدمات الطبية بالمجان وبأعلى مستوى من الجودة.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولاته على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة تذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

