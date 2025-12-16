موقف إنساني يلفت الأنظار.. محافظ الأقصر يشتري الثوم من بائعة مسنة خلال افتتاح سوق اليوم الواحد

لفت موقف إنساني عفوي أنظار المواطنين خلال افتتاح محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة فعاليات «سوق اليوم الواحد» بمنطقة شرق السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر، بعدما توقفت بائعة ثوم مسنة لمخاطبة المحافظ وسط جولته التفقدية داخل السوق.

وخلال مرور المحافظ بين الباعة لمتابعة حركة البيع والاطمئنان على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بادرت السيدة المسنة بنداء المحافظ محاولة لعرض بضاعتها البسيطة، الأمر الذي دفعه للتوقف والاستجابة الفورية لندائها دون تردد.

وتقدمت السيدة، التي بدت عليها ملامح البساطة، حاملة ربطة ثوم، موضحة أنها جاءت إلى السوق أملا في بيعها لتوفير احتياجاتها اليومية، مؤكدة أنها لا تمتلك سوى هذه الكمية القليلة. ورد المحافظ عليها بروح طيبة، مؤكدًا تقديره لجهدها وكفاحها في السعي وراء الرزق.

وقام المحافظ بدفع مقابل مادي للسيدة، إلا أنه فاجأها برفضه استلام ربطة الثوم، مفضلا تركها معها لتتمكن من بيعها مرة أخرى، في لفتة إنسانية لاقت استحسان الحضور من المواطنين والتجار داخل السوق.

وأشاد عدد من الأهالي بالموقف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تعكس قرب المسؤول من المواطنين وحرصه على دعم البسطاء، خاصة في الفعاليات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

ويأتي افتتاح «سوق اليوم الواحد» ضمن جهود محافظة الأقصر لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وإتاحة الفرصة للباعة الصغار لعرض منتجاتهم مباشرة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين دعم الفئات البسيطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.