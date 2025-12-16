ستر ودفا وإطعام.. حملة لتوزيع بطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، حملة "ستر ودفا وإطعام"، التى تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر من أجل تخفيف قسوة البرد عليهم في فصل الشتاء فى اطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد السيد فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الأقصر، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأوضح أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير عدد (2) بطانية عادية بتكلفة 440جنيه، أوبطانية ديلوكس ب 495 جنيه، او توفير بطانية عادية ولحاف ب525جنيه، او المشاركة فى سهم ب 400 جنيه، وهذا التنوع ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .



وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.