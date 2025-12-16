إطلاق النسخة الثانية من "مائدة إسنا" بالأقصر

أطلقت «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة» مشروع «مائدة إسنا»، وهو النسخة الجديدة من برنامج «مطبخ إسنا» الذي يهدف إلى إحياء المطبخ التراثي الخاص بمدينة إسنا، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة، إلى جانب دعم النشاط السياحي باعتبار إسنا واحدة من أهم مناطق الجذب في محافظة الأقصر.

وتوضح شيرين زغو، مديرة المشروع، أن النسخة الجديدة من «مطبخ إسنا» جاءت تحت عنوان «مائدة إسنا: تنمية السياحة الشاملة ونمو المرأة الاقتصادي»، ويتم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة «تكوين» المسؤولة عن المشروع وسفارة كندا لدى مصر من خلال صندوق كندا للمبادرات المحلية، من الفترة أكتوبر 2025 حتى فبراير 2026.

وتضيف زغو أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة في إسنا»، المنفذ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بتمويل من الحكومة الأمريكية، والذي اعتمد التراث الغذائي المحلي كأحد العناصر الرئيسة لتطوير التجربة السياحية.

وقد أسهم المشروع في تنظيم أول مسابقة للطهي التراثي في أغسطس 2023، شاركت فيها 39 سيدة من أهالي إسنا وقدمن 60 وصفة محلية. وأسفرت النتائج عن تأسيس مطبخ «مطبخ أوكرا»، وهو أول مطبخ نسائي في إسنا تديره السيدات الفائزات بالمسابقة لتقديم الوصفات التراثية المميزة مثل البصارة والعدس والشلولو. وبعد تجهيزه وتدريب طاقمه بالكامل، استطاع المطبخ منذ افتتاحه في أكتوبر 2024 تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقبال أكثر من 350 زائرًا محليًا ودوليًا، ليصبح نموذجًا رائدًا وملهمًا في تعزيز دور المرأة داخل قطاع السياحة وفي تنويع مكونات التجربة السياحية بالمدينة.

أما عن النسخة الجديدة من المشروع، فتشير زغو إلى أن الهدف من «مائدة إسنا» هو توسيع نطاق التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تطوير مهارات السيدات في فنون الطهي وإدارة الأعمال والضيافة. وقد أُطلقت بالفعل مسابقة جديدة لاكتشاف الأكلات التراثية، تقدمت إليها أكثر من 40 سيدة بوصفات متنوعة، جرى اختيار 10 منهن بناءً على جودة وعمق ارتباط الوصفات بالتراث المحلي. ويجري حاليًا تدريبهن على مهارات الطهي وتشغيل المطابخ بصورة احترافية، إضافة إلى تدريب سيدتين على الإدارة المالية وإدارة المشروعات لضمان استدامة نموذج «مطبخ أوكرا» على المدى الطويل وترسيخه كنموذج فاعل للتمكين المجتمعي.

وتضيف زغو أن المشروع يعمل على تطوير تجارب سياحية مبتكرة تعتمد على تقديم تراث إسنا الغذائي بأسلوب سردي يبرز القصص الشعبية والعادات المرتبطة بالمأكولات المحلية، إلى جانب إعداد كتاب وصفات يوثق الأكلات التراثية للأهالي، مما يسهم في حماية الموروث غير المادي للمدينة وتعزيزه. كما سيتم دمج هذه الوصفات ضمن التجربة السياحية لإسنا لتصبح جزءًا من تجربة ثقافية وتراثية متكاملة تعكس هوية المدينة وثراءها الإنساني.