قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلميذ يـ.قتل طفل ويصيب الحارس.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق النسخة الثانية من "مائدة إسنا" بالأقصر

إسنا تطلق النسخة الثانية من "مائدة إسنا"
إسنا تطلق النسخة الثانية من "مائدة إسنا"
شمس يونس

 أطلقت «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة» مشروع «مائدة إسنا»، وهو النسخة الجديدة من برنامج «مطبخ إسنا» الذي يهدف إلى إحياء المطبخ التراثي الخاص بمدينة إسنا، وتعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة، إلى جانب دعم النشاط السياحي باعتبار إسنا واحدة من أهم مناطق الجذب في محافظة الأقصر.

وتوضح شيرين زغو، مديرة المشروع، أن النسخة الجديدة من «مطبخ إسنا» جاءت تحت عنوان «مائدة إسنا: تنمية السياحة الشاملة ونمو المرأة الاقتصادي»، ويتم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة «تكوين» المسؤولة عن المشروع وسفارة كندا لدى مصر من خلال صندوق كندا للمبادرات المحلية، من الفترة أكتوبر 2025 حتى فبراير 2026. 

وتضيف زغو أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة في إسنا»، المنفذ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بتمويل من الحكومة الأمريكية، والذي اعتمد التراث الغذائي المحلي كأحد العناصر الرئيسة لتطوير التجربة السياحية.

وقد أسهم المشروع في تنظيم أول مسابقة للطهي التراثي في أغسطس 2023، شاركت فيها 39 سيدة من أهالي إسنا وقدمن 60 وصفة محلية. وأسفرت النتائج عن تأسيس مطبخ «مطبخ أوكرا»، وهو أول مطبخ نسائي في إسنا تديره السيدات الفائزات بالمسابقة لتقديم الوصفات التراثية المميزة مثل البصارة والعدس والشلولو. وبعد تجهيزه وتدريب طاقمه بالكامل، استطاع المطبخ منذ افتتاحه في أكتوبر 2024 تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقبال أكثر من 350 زائرًا محليًا ودوليًا، ليصبح نموذجًا رائدًا وملهمًا في تعزيز دور المرأة داخل قطاع السياحة وفي تنويع مكونات التجربة السياحية بالمدينة.

أما عن النسخة الجديدة من المشروع، فتشير زغو إلى أن الهدف من «مائدة إسنا» هو توسيع نطاق التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تطوير مهارات السيدات في فنون الطهي وإدارة الأعمال والضيافة. وقد أُطلقت بالفعل مسابقة جديدة لاكتشاف الأكلات التراثية، تقدمت إليها أكثر من 40 سيدة بوصفات متنوعة، جرى اختيار 10 منهن بناءً على جودة وعمق ارتباط الوصفات بالتراث المحلي. ويجري حاليًا تدريبهن على مهارات الطهي وتشغيل المطابخ بصورة احترافية، إضافة إلى تدريب سيدتين على الإدارة المالية وإدارة المشروعات لضمان استدامة نموذج «مطبخ أوكرا» على المدى الطويل وترسيخه كنموذج فاعل للتمكين المجتمعي.

وتضيف زغو أن المشروع يعمل على تطوير تجارب سياحية مبتكرة تعتمد على تقديم تراث إسنا الغذائي بأسلوب سردي يبرز القصص الشعبية والعادات المرتبطة بالمأكولات المحلية، إلى جانب إعداد كتاب وصفات يوثق الأكلات التراثية للأهالي، مما يسهم في حماية الموروث غير المادي للمدينة وتعزيزه. كما سيتم دمج هذه الوصفات ضمن التجربة السياحية لإسنا لتصبح جزءًا من تجربة ثقافية وتراثية متكاملة تعكس هوية المدينة وثراءها الإنساني.

الاقصر اخبار الاقصر اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخماد حريق منزل في الصف دون وقوع إصابات

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

مبادرة "كلنا واحد"

"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد