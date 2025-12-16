قومي المرأة بالأقصر ينظم ندوة عن حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم اقتصاديًا بالتعاون مع البنك الزراعي

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية موسعة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم في المجتمع، مع التركيز على التمكين الاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

جاءت الندوة تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبتوجيهات الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري – فرع الأقصر، إدارة الشمول المالي، وبرعاية أحمد الشحيمي المدير الإقليمي، و أحمد سعيد مدير الإدارة، وبحضور عدد من مسؤولي البنك بفرع إسنا.

وتضمنت الندوة شرحًا وافيًا لمفهوم الشمول المالي، وآليات التعامل مع البنك الزراعي، والتعريف بالمبادرات البنكية المختلفة، وفي مقدمتها مبادرة «باب رزق»، التي تستهدف فئات المجتمع المتنوعة، ومنها ذوو الهمم، والشباب، والمرأة، والفلاح. كما تم خلال الفعالية استخراج بطاقات «فيزا ميزة» بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الرقم القومي، وكذلك لأولياء الأمور والحضور، دعمًا لجهود الدمج المالي.

وحاضر في الندوة إبراهيم أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو فرع الأقصر، حيث استعرض دور المجلس في دعم المرأة والأسرة المصرية، والخدمات والأنشطة والدورات التدريبية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والمجتمعي، إلى جانب التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة صوره، وكذلك مناهضة العنف الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسه التنمر.

كما تحدث مدير المدرسة عن الدور المحوري للأسرة، وخاصة الأم، في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكامل بين الأسرة والمدرسة في التأهيل وتعديل السلوك، مع تقديم الدعم النفسي اللازم ودمجهم بصورة إيجابية داخل المجتمع.

وشهدت الندوة حضور نحو 30 من أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على أن يكون الحضور سفراء لنقل رسائل الندوة التوعوية إلى المجتمع المحيط.