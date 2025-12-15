رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية يتفقد عددا من المستشفيات بالأقصر

أجرى الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بالهيئة، جولة تفقدية موسعة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

رافق رئيس الإدارة المركزية خلال الجولة كل من الدكتور أحمد حماد، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور عرفة الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع.

وشملت الجولة التفقدية مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، ومستشفى الكرنك الدولي، والمجمع الطبي الدولي بالأقصر، حيث تم المرور على عدد من الأقسام الحيوية، من بينها أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، والعيادات الخارجية، والمعامل، للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين.

وتناولت الزيارة متابعة مؤشرات الأداء السريري، ونسب التردد على العيادات، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مراجعة آليات تقديم الخدمة، والتأكيد على الالتزام بالمعايير الإكلينيكية وضوابط الجودة وسلامة المرضى.

كما تم التأكيد خلال الجولة على أهمية تعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والإدارية، ورفع كفاءة التشغيل داخل الأقسام المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين واستدامة جودة الخدمة الصحية داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.