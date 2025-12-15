قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأقصر تحتضن اليوم الثاني لمنتدى الجامعات الخضراء.. نقاشات علمية وورش تدريب

الأقصر تحتضن اليوم الثاني لمنتدى الجامعات الخضراء نقاشات علمية وورش تدريب ترسم ملامح التحول المستدام
الأقصر تحتضن اليوم الثاني لمنتدى الجامعات الخضراء نقاشات علمية وورش تدريب ترسم ملامح التحول المستدام

تواصلت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الرابع عشر للجامعات الخضراء بمحافظة الأقصر ضمن برنامج قطار الشباب في فوجه الثاني والذي يحمل اسم دورة العالم الجليل الدكتور مجدي علام وينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2025 تحت شعار التحول إلى الجامعات الخضراء بمشاركة 250 شابا وفتاة من الجامعات العربية وضيف الشرف جامعة العبور وبرعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وشهدت فعاليات اليوم عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل التدريبية التي ركزت على توحيد الجهود الأكاديمية والمؤسسية للتحول إلى الجامعات الخضراء باعتباره مسارا أساسيا لمواجهة التحديات البيئية الراهنة وطرح حلول ابتكارية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وتضمنت الفعاليات ورشا ناقشت قضايا الاستدامة من منظور أكاديمي وتطبيقي يربط بين الجامعة والمجتمع ويعزز دور البحث العلمي في دعم التحول الأخضر داخل المؤسسات التعليمية.

وافتتحت الجلسات بكلمة للدكتورة بثينة الحاجي المقرر العام للمنتدى والتي استعرضت محور الشراكات والتمويل في مسار تحول الجامعات إلى الأخضر مؤكدة أهمية التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وضرورة ربط الاستدامة بالتطبيق العملي داخل المجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور عماد عدلي خلال كلمته أن برامج الاستدامة داخل الجامعات تعود جذورها إلى عقود سابقة موضحا أن الاستدامة تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية البيئي والاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على دور الشركات والتعاون المؤسسي في تحقيق هذه الأهداف ودعم موارد الدولة والحفاظ عليها.

كما استعرض الدكتور مجدي علام تحديات التغير المناخي وتأثيرها المباشر على التربة والهواء والمياه مؤكدا أن حماية التربة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وأن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تغييرا حقيقيا في السلوكيات البيئية.

وفي جلسة تنمية العقول الخضراء شددت الدكتورة ريهام رفعت محمد على ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة البيئية داخل المناهج الجامعية وخضرنة المقررات والمقرات التعليمية وبناء خارطة طريق واضحة لإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل المستدام.

وشهدت الفعاليات مشاركة شركة المياه والصرف الصحي بعدد من ورش العمل التطبيقية لتدريب الشباب على أعمال الصيانة والسباكة بهدف الحفاظ على موارد المياه والحد من الإسراف بما يدعم أهداف الاستدامة البيئية داخل المجتمع.

