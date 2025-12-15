تفاصيل ختام المسابقة العالمية للتصوير 2025

يشهد التصوير عبر الهواتف الذكية محطة جديدة مع اختتام المسابقة العالمية للتصوير لعام 2025، التي تُنظم لأول مرة ضمن فعالية بارزة محليًا، لتقدم احتفالًا واسعًا بفن السرد البصري وتمكين الموهوبين من التعبير عن إبداعاتهم وفق أحدث تقنيات التصوير.

ويأتي هذا الحدث ليؤكد مكانة التصوير الرقمي كأداة مؤثرة في توثيق اللحظات الإنسانية بطريقة مبتكرة وجذابة.

استقطبت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركات متنوعة من مصورين حول العالم، مدعومة بالتطور الكبير في تكنولوجيا التصوير، بما في ذلك التقنيات الذكية وخصائص العدسات المحسّنة التي تتيح للمبدعين تحويل لحظاتهم اليومية إلى أعمال فنية عالية التأثير.

وعرضت أوبو العالمية أبرز الأعمال الفائزة ضمن معرض يقام في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر تحت شعار "كل لحظة استثنائية"، متضمنًا ورشًا تفاعلية وجولات تصوير وأنشطة فنية صممت لتعزيز مهارات المشاركين وتحفيز خيالهم.

وتضمنت المسابقة ثماني فئات تغطي مختلف أنواع التصوير، مع جوائز مالية تتجاوز 125 ألف دولار، مما أتاح للمشاركين فرصة تقديم رؤاهم الخاصة بأسلوب يعكس تنوع التجارب الإنسانية. ويدعو المعرض الجمهور وعشاق التصوير للمشاركة في هذا الحدث المميز، احتفاءً بالإبداع البصري ودعمًا للمواهب الصاعدة في عالم التصوير الحديث.