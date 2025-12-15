انطلاق 46 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

انطلقت صباح اليوم 46 رحلة بالون طائر في سماء مدينة الأقصر حاملة على متنها 1700 سائح من مختلف الجنسيات في مشهد سياحي يخطف الأنظار ويرسخ مكانة المدينة كأحد أهم مواقع السياحة العالمية حيث تحلق البالونات يوميا مع لحظات الفجر الأولى فوق المعابد والجبال والمواقع الأثرية بالبر الغربي وسط طبيعة خلابة وأجواء منظمة تضمن الأمان الكامل لكل المشاركين.

وأوضح خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون أن الارتفاع الملحوظ في عدد الرحلات يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الأقصر الفريد مشيرا إلى أن سماء الأقصر تبعث رسالة مستمرة للعالم بأنها مدينة مفتوحة تستقبل الجميع وترحب بكل زائر واضاف ان رحلة البالون دائما تكون مليئة بالإبهار حيث يقف السائح مندهشا أمام جمال المشهد من لحظة صعود البالون وحتى شروق الشمس فوق الجبال مؤكدا ان الصور التي يلتقطها الزائرون ليست مجرد ذكريات بل لحظات يشعرون خلالها انهم فعلا في حضن التاريخ.

وتنطلق رحلات البالون في الأقصر يوميا بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية مع متابعة دقيقة لحالة الطقس وحرص كبير على توفير أعلى درجات الأمان والراحة للسائحين منذ بداية الرحلة وحتى عودتهم حاملين تجارب لا تنسى.