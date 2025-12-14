الأقصر تشارك في منتدى الشباب العربي الإفريقي «الجامعات الخضراء»

شارك الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والدكتور إبراهيم محمد، مدير المكتب الأخضر بالجامعة، في فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي الرابع عشر «الجامعات الخضراء»، وذلك بدعوة من الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وانعقد المنتدى بمدينة الأقصر ، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب حضور وفود شبابية وممثلين عن عدد من الدول العربية والإفريقية، في إطار دعم الجهود الإقليمية لتعزيز مفاهيم الاستدامة والعمل البيئي المشترك.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، ناقش مدير المكتب الأخضر بجامعة الأقصر سبل التعاون مع الجهات والمؤسسات المشاركة، خاصة في مجالات حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الجامعات في دعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.